Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'apaçık ortada' dedi 15 puandan bahsetti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayınlanan basın toplantısında futbol takımı aleyhine verilenen kararları gündeme getirerek, "Fenerbahçe aleyhine hakem hatalarının sistematik bir durum olduğu apaçık ortadadır" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Salonda barkovizyonda hakem hatalarının olduğu maçlar ve pozisyonlar gösterildi.

Hakem hatalarını sıraladı

-Buradaki Antalyaspor maçında pek çok maçta verilen ancak ne hikmetse bize gerildiğinde verilmeyen bir penaltı var.

-Emre Belözoğlu'nun, Kayserispor maçında taç çizgisinin dışında rakip futbolcuyla arasında diyalog yaşandı. Bu diyalog nedeniyle Emre’ye ceza verdirebilmek için önce gazetelerde haber çıkartılıyor. Ama mevzuata göre herhangi bir ceza alması söz konusu değilken, hakemden ek rapor isteniyor

-Göztepe maçında 4 dakika 17 saniye bizim golümüz üzerinde istişare edildi. Trabzon'da aut atışına korner verildi. Bu olabilir ama geçen sene hatırlayın bir taç atışı verilmiş, o taç atışı golle sonuçlandığında Türkiye medyası yangın yerine dönmüştü.

-Son olarak Ankaragücü maçımızda. Maç esnasında da farketmedik. İyi de oynamamıştık. O maçta da maçtan sonra da net ve bariz bir şekilde yine taraflı tarafsız spor medyasının aktardığı gibi gol iptali gerekirdi.

-Vedat Muriç'in PFDK'ya sevki tek kelimeyle skandal, hatta meydan okumadır! Zorlamayla yapılmış bir hamledir.

Tranfser yapmamızın önü kesildi

-Harcama limitleriyle transfer yapmamızın önü kesildi.

-Fenerbahçe aleyhine hakem hatalarının sistematik bir durum olduğu apaçık ortadadır.

14-15 puandan bahsediyoruz

-Bu pozisyonlara baktığımız zaman oynadığımız futboldan bağımsız baktığımız zaman 14-15 puandan bahsediyoruz. Yarısını hesabımıza saysanız tabloda ne kadar fark ettiğini göreceksiniz.

-Alanyaspor maçı bardağı taşıran damla oldu derken Ankaragücü maçını nasıl tanımlarız bilemiyorum

Lehimize de hata oldu

-Bizim lehimize ne yaşandı? Burda Ankaragücü maçında auta giden topa korner verildi. Zanka'nın gol attığı pozisyonda. Orada haksız 2 puan aldığımız söylenebilir.

-Bu zamana kadar 11 maç kazanmışız ve bu 11 maçın 9'unda hakemler ne hikmetse bir sonraki hafta maç alamamıştır.

-Hakem camiasında sıkça kullanılan bir söz vardır:; hakemler cin gibidir, atamaya bakar mesajı alırlar.

-Hakemlerin söz konusu Fenerbahçe olunca takındıkları bu ürkütücü boyuttaki cüretkar tavrı nasıl yorumlayacağımızı sizlere bırakıyorum.

-VAR protokolünü hiçe sayan uygulamalar normalleştirilmeye çalışılıyor.

Görülmemiş futbol mühendisliği

-Açıkça söylemek gerekirse Türk futbolu bugüne kadar görülmemiş düzeyde bir futbol mühendisliği ile karşı karşıyadır."

-Galiba 25. haftaya kadar fikstür belirlenmiş. Bir bakın o fikstüre. Şampiyonluğa oynayan 6 takımın kaçı cuma günü oynamış!

-Milyonlarca taraftarın ve kameraların önünde göz göre göre pervasız bir şekilde yapılan bir mühendislikten söz ediyorum.

Başka kulüpler de var

-Bu adaletsiz uygulama sadece Fenerbahçe'nin sorunu değil, herkesin sorunudur. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenrbahçe aleyhine olan uygulamalarına zaman zaman maruz kalan başka kulüpler de vardır.

Fenerbahçe olarak Nihat beye kırgınız, kızgınız

-Geçen sezon burada yabancı bir takımla maç oynanırken geldi. Henüz başkan seçilmemişken. 'Ben federasyonun güvenilirliğinin teminatıyım. Ali Koç ve yönetimi, beklentilerin çok uzağında kaldı.' dedi."

-3 Temmuz'da da mücadele ederken çeşitli söylemleri oldu. Nihat beyin başarıl olmasını istiyoruz ancak bu kadar zigzag içinde nasıl bir iletişimde olabiliriz? Zor.. Zor görünüyor!

Tüm kulüplere çağrı

-Tüm kulüplere ve paydaşlara çağrıda bulunmak istiyorum. Görüş ayrılıklarımız zaman zaman olacak ama hepimizin ortak hedefler de olmalıdır. Türk futbolunun geleceğini karartan bu durumlarla beraber mücadele edelim. Ortak sorunlarımız var. Sen ve ben demeden beraber çözmek için uğraşmalıyız. Eğer birileri kulüplerin emeklerini görmezden geliyorsa, saha içi saha dışı konularla kulüplerin haklarını yiyorsa bunun için göğüs germeliyiz. Etik davranış ve adalet istiyoruz.