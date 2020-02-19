Abdurrahman Dilipak 'Koronavirüsü unutun' dedi en büyük felaketi açıkladı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Corona’yı unutun. İdlib, ya da Yemen Libya, Afganistan, Irak da o kadar önemli değil" diyerek başladığı yazısında küresel ısınmayla birlikte dünyayı bekleyen felaketleri duyurdu.

Antarktika'da kıyı açıklarında bir adada sıcaklık 20.75 santigrat dereceyi gördü. Araştırmacıları endişeye sevk eden bu durum Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın gündemindeydi.

Yeryüzünü cehenneme çevirenler

"S.O.S." başlıklı yazısında Dilipak, "Yaratan ve öldüren, rızık veren Allah’ın rızasına isyan eden ve şeytanın iradesine iradelerini teslim edenlerin varacakları yer ateşten başka bir yer olmayacaktır. Yeryüzünü cehenneme çevirenler, kendi cehennemlerini bu dünyada yaktıkları ateşle tutuşturacaklardır." ifadelerine yer verdi.

Kuzeyden güneye göç ihtimali

"Bu ısıya hiçbir buz kütlesi dayanamaz" diyen yazar, İngiltere ve Hollanda'nın sular altında kalacağı uyarısında bulundu. Afrika ya da Asya'da gelecek göç korkusunun tersine dönebileceğini ileri süren Dilipak, "Mesela İngilizler, Hollandalılar nereye gidecekler dersiniz? Ukrayna, Rusya’nın Güney sınırları, Kafkaslar yeni göç bölgeleri olabilir mi?" diye sordu.

Zenginler listesindeki isimlerden Jeff Bezos'un iklim krizi ile mücadele için kendi servetinden 10 milyar dolarlık fon oluşturacağını açıklamasına değinen Dilipak, ısınmayla birlikte yaşanacak felaketleri yazısında böyle anlattı:

Dünyanın depremselliğini de artıracak

"Denizlerdeki ekolojik sistemin değişmesi ile deniz içi akıntılar, balıkların göç ve barınma yerleri değişebilir. Denizlerdeki buharlaşma, gökteki bulutların kütlesi ve hareketinde radikal değişikliklere sebep olabilir. Zaten manyetik kutup, hem artı/eksi olarak yer değiştirirken, öte yandan da Sibirya üzerindeki manyetik kutbun Sibirya’ya doğru kayması, dünyanın manyetik rezonansı, kozmik basıncı radikal şekilde etkilerken, aynı zamanda dünyanın depremselliğini de artıracak. Öte yandan, manyetik kutup Afrika’dan Güney Amerika’ya doğru kayıyor. Bu durum ekvatorun manyetik çizgisinde de değişikliklere sebep olacak.

Manyetik fırtınalar, hortumlar, meteor düşmeleri

Dünyadaki depremsellikle yangın arasında da ilişki var. Hatta dünyadaki ve bulutlardaki elektrik yükündeki değişiklik sonucu daha fazla şimşek olayı yaşanacak. Ve tabi manyetik fırtınalar ve hortumlar sıklık, süre ve şiddetini artıracak. Bu manyetik alan değişimi dünyaya daha çok meteor düşmesine de sebep olabilir. İstanbul depremi beklentisi daha şimdiden gökdelenlerde oturanların kimyasını bozuyor ama birçok kişi geliyorum diyen felaketin farkında değiller. Bakın ekim alanlarınız bu değişime ayak uyduramayacak. Hayvanların barınma alanları yaşanamaz hale gelecek.. 1000 yılda bir tekrarlanan bir durumla karşı karşıyayız. 7 yıllık geçiş döneminin yarısına yaklaştık gibi sanki.

Volkanlar patlayabilir gök yarılabilir

Felaketin boyutu için ister Nuh tufanını kıyaslayın, ister Hz. Yusuf zamanını, ister dinozorların yok olmasına sebep olan olaylarla kıyaslayın.. Volkanlar patlayabilir, gök ve yer yarılabilir. Sular yükünü boşaltabilir ya da yer, suyu yutabilir. (Allah korusun. Daha doğrusu biz korumayı hak edenlerden olalım inşallah)