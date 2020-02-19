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ODTÜ'lü öğrenciler PKK dışarı diye tezahürat yaptı

ODTÜ'de bugün herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. PKK yandaşı öğrencileri okullarında istemeyen öğrenciler protesto düzenledi. Öğrenciler PKK dışarı diye tezahürat yaptı.

Daha önceleri sık sık terör gruplarının desteklendiği ODTÜ'de bugün tam tersi bir durum yaşandı. PKK için provokatif eylemlerde bulunan öğrenciler ile başka bir grup öğrenci arasında arbede çıktı.

PKK dışarı tezahüratları

Üniversitelerin vatanseverliğin kaleleri olduğunu ve ODTÜ’de PKK’ya geçit verilmeyeceğini söyleyen bir grup öğrenci, PKK dışarı diye tezahürat yaptı.Terör örgütü yandaşları tezahürat yapan öğrencilerin üzerine yürümek istedi. Polis terörist gruba geçit vermedi.

PKK
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