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Ali Koç'tan Berat Albayrak açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Fenerbahçe'ye yardım etmesiyle ilgili konuştu.

Düzenlediği basın toplantısında Rıdvan Dilmen'in 'Berat Albayrak, Fenerbahçe'ye yardım etti. Çözülmesi gereken bir işi hemen halletti.' sözleriyle ilgili gelen soruyu Ali Koç şu sözlerle yanıtladı:

"Bizim gibi kulüplerin ister istemez devlet ile pek çok işi olur. Bakanlıklarla, belediyelerle işimiz olur. Vergi borcumuzu taksitlendirmemiz gereken bir konuydu, onun için kağıt almamız gerekiyordu. Konu buydu." 

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