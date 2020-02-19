En çok FETÖ'cüyü hangi genelkurmay başkanı attı! Rakamlara bakın

TSK'daki FETÖ yapılanmasıyla ilgili tartışmalar eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün açıklamaları ile yeniden alevlendi. Peki hangi genelkurmay başkanı kaç FETÖ'cü attı? Nedim Şener rakamları paylaştı.

2002 Genelkurmay Başkanı olan Hilmi Özkök verdiği son röportajdaki açıklamaları ile eleştirilerin hedefine oturmuştu. Özkök, “Fetullahçılık suç olmadığı için ihraç etmedik” demişti.

Hilmi Özkök’ün bu açıklamasından sonra CNN Türk televizyonunıan bağlanıp, “Fetullahçılık” konusunda yargı kararı olmadığını iddia ederken, “irtica” başlığı altında ihraçlarını yaptıklarını söylemişti.

Peki hangi genelkurmay başkanı döneminde kaç ihraç oldu? Rakamları Nedim Şener paylaştı:

Doğan Güreş (1990 - 1994 dönemi)

FETÖ'den ihraç edilenler : 27

İrtica gerekçesiyle ihraç edilerler : 260



İsmail Hakkı Karadayı (1994 - 1998 dönemi)

FETÖ'den ihraç edilenler : 229

İrtica gerekçesiyle ihraç edilerler : 734

Hüseyin Kıvrıkoğlu (1998- 2002 dönemi)

FETÖ'den ihraç edilenler : 29

İrtica gerekçesiyle ihraç edilerler : 268



Hilmi Özkök (2002 - 2006 dönemi)

FETÖ'den ihraç edilenler : YOK

İrtica gerekçesiyle ihraç edilerler : 57

Yaşar Büyükanıt (2006 - 2008 dönemi)

FETÖ'den ihraç edilenler : YOK

İrtica gerekçesiyle ihraç edilerler : 17

İlker Başbuğ (2008 - 2010 dönemi)

FETÖ'den ihraç edilenler : YOK

İrtica gerekçesiyle ihraç edilerler : 3

Amerika ihraçlardan rahatsız

Nedim Şener, ABD ordusu ve ABD Hava Kuvvetleri ile İç Güvenlik Bakanlığı’nın finanse ettiği RAND Corporation isimli kuruluşun Pentagon (Amerikan Savunma Bakanlığı) için hazırladığı ‘Türkiye’nin Milliyetçi Rotası: ABD-Türkiye Stratejik İlişkileri ve ABD Ordusu Açısından Sonuçları’ isimli raporundan dikkat çeken bir noktayı paylaştı.

Raporda ABD'nin FETÖ temizliğinden duyduğu rahatsızlık şu cümlelerle ifade ediliyor: “Darbe teşebbüsü sonrası askeri personelin ihraç süreci, TSK’nın harbe hazırlık, yetenek, moralini ve sivil-asker ilişkilerini olumsuz etkiledi.”

Yeni darbe olabilir

Hemen ardından, raporda 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yürütülen FETÖ’cü temizliğinin yarattığı rahatsızlık ve darbe olasılığı şöyle anlatılıyor: