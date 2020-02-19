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İstanbul Avcılar'da öğrencilerin kavgasında kan aktı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Avcılar’da okul çıkışı iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı. Kavga esnasında diğer öğrenciler panik yaşarken yaralanan öğrenci, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, bıçaklama olayına karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İSTANBUL Avcılar Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan 9. sınıf öğrencileri arasında okul çıkışında bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Bıçakların da kullanıldığı kavgada 9. sınıf öğrencisi İlker Ö., kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Arkadaşları tarafından park içerisinde ilk müdahalesi yapılan İlker Ö., olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise bıçaklama olayının ardından kaçarak izini kaybettiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olayın yaşandığı anlarda diğer öğrencilerin büyük panik yaşadığı öğrenildi.

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