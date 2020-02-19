Bala Hatun kimdir Osman Gazi'nin ilk eşi ve çocukları kimdir?

Osman Gazi dizisi ATV'de fırtınalar estirmeye devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı olan ve Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan dizi büyük ilgi gördü. Peki Osman Gazi kimdir, ne zaman öldü ve Osman Gazi'nin eşleri Rabia Bala Hatun ve Malhun Hatun kimdir? İşte Osman Gazi'nin çocukları...

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizi her bölümü ile merakla izleniyor. Osman Gazi'nin hayatını anlatan Kuruluş Osman konusu 600 yıldır hüküm süren Osmanlı Devleti'nin kuruluşu.

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Osman Gazi'ye başarılı oyuncu Burak Özcivit hayat veriyor. Peki Osmanlı'nın kurucu olan Osman Gazi kimdir, babası ve annesi kimdir? Osman Gazi'nin eşleri ve çocukları kimdir?

Tarihteki çok önemli isimlerden biri olan Osman Gazi Ertuğrul Gazi ve Halime Hatun'un oğludur. Babası Ertuğrul'dan aldığı bayrağı taşıyan Osman Gazi iki kez evlilik yapmıştır. Osman Gazi'nin ilk eşi yılında evlendiği Rabia Bala olmuştur. Osman Gazi'nin ikinci eşi ise Malhun Hatun olmuştur. Osman Gazi'nin bu evliliklerden toplam 7 çocuğu olmuştur. Osman Gazi'nin çocukları şunlar; Orhan, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey, Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Pazarlı Bey. Osman Gazi 1324 yılı Şubat ayında Bursa’nın fethini görmeden 67 yaşında vefat etti.

Osman Gazi kimdir: Osman Gazi, 1258 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. Ertuğrul Gazi'nin üzerine titrediği üç oğlundan birisi olan Osman Gazi, 27 sene saltanatta kalmıştır.

Osman Bey, Osmanlı Devleti’ni ve Osmanoğullarını kuran ve adını devletine ve soyuna vermiş bulunan ilk Osmanlı Sultânıdır. Kendisine Kara Osman, Fahruddin ve Mu’înüddin de denmiştir. Osman Gâzî, hayatının sonuna kadar emîr yani bey olarak anılmıştır; vefâtından sonra Hân ve Sultân denmiştir. Çünkü hayatının sonlarına doğru uc beyi olmuştur.

24 yaşındayken babasının yerine geçti: Osman Bey, 1258 tarihinde Söğüt’te veya Osmancık’ta dünyaya geldi. Babası Ertuğrul Gâzî ve annesi Halîme Hâtun’dur. 24 yaşındayken babasının yerine geçti. Osman Gâzî, önce Kastamonu’daki Çobanoğullarına, sonra da Kütahya’daki Germiyanoğullarına bağlı idi. Onlar da Selçuklu Sultânına bağlıydılar. İlk evliliği, 1280 civarında, Sultân Orhan’ın annesi ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Beyin kızı olan Mâl Hâtun iledir. 1289 yılına doğru Şeyh Edebali’nin kızı Rabî’a Bâlâ Hâtun ile evlenince, nüfuzu ve kudreti arttı. Bu hanımından da Şehzâde Alâ’addin dünyaya geldi.

1281 yılında babasının yerine aşiret beyi olan Osman Bey, bir görüşe göre, Selçuklu Sultânı II. Gıyâseddin Mes’ûd’un 1284’de Söğüd ve çevresinin kendisine tahsis edildiğine dair olan fermanı ve yanında hediye ettiği ak sancak, tuğ ve mehterhâne ile uc beyi olmuştur. 1288 veya 1291 tarihinde Karacahisâr’ı fethetmesi ve Dursun Fakih’e kendi adına hutbe okutması, Osman Bey’in yarı istiklâlini kazanması demektir.

Naaşı Söğüt'ten Bursa'ya nakledildi: Osman Gâzi’nin Bizans sınır şehirlerini birer birer fethetmesi üzerine telâşa düşen Bizanslılar onu ortadan kaldırmak için bir düğün vesilesiyle bir baskın hazırlarlar. Baskına baskınla cevap veren Osman Bey, 1299 yılında Yarhisâr ve Bilecik’i fethetti ve beylik merkezini Bilecik’e nakletti ve fitneye sebep olan Yarhisâr Tekfurunun kızı Nilüfer’i (Holofura’yı) oğlu Orhan ile evlendirdi.

Bu tarih, daha önce açıklanan sebeplerle Osmanlı Devleti’nin kuruluş yılı kabul edildi. 27 Ocak 1300’de Selçuklu Sultânı III. Alâ’addin Keykubad’ın saltanat alâmeti olan tabl, alem ve tuğu Osman Beye bir ferman ile göndermesi ile artık Osman Bey müstakil bir uc beyi olmuştu. 1301 yılında Bursa’ya yakın bir yerde Yenişehir’i kurdu ve saltanat merkezini buraya nakletti. Bu arada bütün bu fetihlerde kendisine yardım edenleri de unutmadı ve kardeşi Gündüz Bey’e Eskişehir’i; oğlu Orhan Bey’e Sultânönü’nü; Hasan Alp’a Yarhisâr’ı; Şeyh Edebalı’ya Bilecik’i ve Turgut Alp’e İnegöl’ü verdi ve Edebalı’nın torunu Alâ’addin’i yanında götürdü. 1308 yılında İlhanlı Hükümdarı Ahmed Gazan tarafından Selçuklu Devletine son verilince Osmanlı Devleti tamamen müstakil hale geldi. 1313’de Harmankaya Hâkimi Köse Mihal Bey’in Müslüman olmasıyla Mekece, Akhisâr ve Gölpazarı Osmanlının eline geçti. 1320 yılından itibaren çevrede fazla görünmeyen Osman Bey, 1324 yılında beyliği oğlu Orhan Bey’e devretti. 1324 yılı Şubat ayında Bursa’nın fethini görmeden 67 yaşında vefat eden Osman Bey, vasiyeti üzerine, geçici olarak gömülü bulunduğu Söğüt’ten alınarak 2.5 yıl sonra 1326 yılında Bursa’daki Gümüş Künbed’e defn olunmuştur.

Osman Gazi dizisi nerede çekiliyor: Kuruluş Osman Nerede Çekiliyor? Diriliş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Diriliş Osman nerede çekiliyor? Diriliş Osman'ın seti... Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.