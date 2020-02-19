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Yunanistan heyeti, Türkiye talebi reddedilince toplantıyı terk etti

Brüksel'deki NATO Parlamenter Asamblesi'ne katılan Yunanistan heyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri hakkında ittifak üyelerine bilgi vermek istemesi toplantı başkanı tarafından engellenince toplantıyı terk etti.

Yunan heyeti NATO Parlamenter Asamblesi toplantısında Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşmayı gündeme getirerek bu anlaşmanın uluslararası hukuku ve Yunanistan'ın egemen haklarını ihlal ettiğini iddia etti. Türkiye'nin "yasadışı" eylemlerde bulunduğu iddiasıyla ilgili NATO üyelerini bilgilendirmeye çalışması toplantı başkanı tarafından engellenince toplantıyı terk ettiler.

"Başkan sistematik olarak konuşmamızı böldü"
Toplantıyı terk eden Yunan vekiller şu açıklamayı yaptı: "Başkan sistematik olarak konuşmamızı böldü ve sorular sorarak pozisyonumuzu anlatmamıza engel oldu. Sözümüz sürekli kesildiği için konuşmamızı bitirdik ve heyet protesto amacıyla toplantıyı terk etti ve mevcut başkanının tutumunu kınadı."

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