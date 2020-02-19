Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in korumalığını yapan Akif Brüsk kod adlı Mahmut Özdemir ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı, teröristbaşı Bahoz Erdalkod adlı Fehman Hüsey'in korumalığını yapan Akif Brüsk kod adlı Mahmut Özdemir'in teslim olduğunu açıkladı.

Ailelerin desteği ile terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Bu kapsamda MardinEmniyet İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmalarısonucuPKK/KCK terör örgütü içerisindekırsal alanında faaliyet yürüten 1 terörist daha örgütten kaçarak Şırnak Silopi Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü'ne teslim oldu.

Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın korumalığını yapmış

Teslim olan terör örgütü mensubunun, 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, örgüt içerisinde füzeci olarak faaliyet yürüttüğü, 2017 yılında canlı bomba konusunda fedai eylem önerisi verdiği belirtildi. Ayrıca telim olan teröristin geçmiş dönemlerde Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in korumalığını yaptığı da duyuruldu.

İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 40'a yükseldi

Güvenlik güçlerine teslim olan Akif Brüsk kodadlı Mahmut Özdemir ile birlikte bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 40'a yükseldi.