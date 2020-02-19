Suriye'de ABD ve Rus askerlerinden it dalaşı

ABD ve Rus askerleri Suriye'de bir kez daha karşı karşıya geldi. Kamışlı'da yapılan devriye sırasında Rus ve ABD askeri araçları it dalaşına girişti.

SURİYE'deki gerilim sürüyor! Türkiye'nin İdlib konusundaki ısrarlı tavrı sürerken ABD ve Rus askerleri bir kez daha karşı karşıya geldi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Kamışlı'da devriye gezen Rus ve ABD askeri araçları yer alıyor.

Görüntülerde Rus askerlerinin zaman zaman yoldan ayrılarak ABD zırhlı araçlarıyla birlikte hareket ettiği görülüyor.

Yolun daraldığı yerde it talaşı

Kamışlı'daki petrol çekişmesinin bir kez daha gözler önüne serildiği videonun devamında ise ABD zırhlısı, Rus devriye aracının önüne direksiyon kırıyor.