Başkan Erdoğan hedefi açıkladı; 5 milyar dolar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoev ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Özbekistan ile olan ticaret hacminin 5 milyar dolara kadar çıkarılması yönünde ortak karara vardıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyleydi;

Kendilerine bir kez daha hoş geldin diyorum. Tarihi bir adım attık. Sayın Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Millet Kütüthanesi'nin açılış törenine katılacağı için ayrıca teşekkür ediyorum.

Bizim geçmişe ilimleriyle, irfanlarıyla damga vurmuş olan büyüklerimizin bulunduğu topraklardan bize selam getirmiş olamaları bizim için çok anlamlı. Seçim sonuçlarının Özbek kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Özbekistan'la ilişkilerimizi ortak tarih dil ve kültür temelinde güçlü kardeşlik ile stratejik olarak planlıyoruz.

Bizim dinimiz bir, imanımız bird

Bizim dinimiz bir, imanımız birdir. Türkiye, Özbekistan kardeşliği maziden atiye ulaşan kadim bir kardeşliktir. 34 milyona yaklaşan genç ve dinamik nüfusu ve zengin tabi kaynakları ile Özbekistan, bölgesinin cazibe merkezi olma konusunda ilerliyor. Sayın Mirziyoyev liderliğinde yürütülen reform açılımını bizde önemle takip ediyoruz. Bu kapsamlı reform sürecinde elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Ticaret hacmimiz bir önceki yıla oranla yaklaşık %27 oranında arttı. Ticaretimizin 2.2 milyar dolara ulaşması elbette önemli bir başarıdır.

5 milyar dolarlık anlaşma

Sayın Cumhurbaşkanı ile en kısa vadede bunu 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Ulaştırma, enerji, sağlık, eğitim, savunma alanında iş birliği yaparak nasıl geliştirileceği konusunda görüş alış verişinde bulunduk. İş dünyamızı Özbekistan'a yatırım konusunda teşvik ediyoruz. Bugün Mirziyoyev ile ortak bildiriyi imzaladık. Bu belge bir sonraki toplantıya geçecek süre içinde adeta bir yol haritasıdır. Bu vesile ile ilişkilerimizi geliştirme yönünde gösterdiği ilgiye teşekkür ediyorum. Toplantı sonuçlarının ve imzaladığımız anlaşmaların her iki ülkemizin geleceğine birer başarı vesilesi olacağına inanıyorum. Hayırlı olsun.