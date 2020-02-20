Fransa'dan Diyanet hakkında skandal karar banka hesapları kapatıldı

FRANSA, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Fransa’daki cami dernekleri ve Diyanet kuruluşları ile Din Hizmetleri Ataşeliklerinin banka hesaplarını kapattı.

Franda’da yaşayan Müslümanlar üzerinde başka ülkelerin etkilerini kesmekte kararlı olduklarını söyleyen Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un bu sözleri üzerine Diyanet'in Fransa’daki cami dernekleri ve Diyanet kuruluşları ile Din Hizmetleri Ataşeliklerinin Fransa’daki hesapları kapatıldı.

Dün konuyla ilgili, TBMM Yurt Dışı Türkler Alt Komisyonu'na bilgi veren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Paris ve Bordeaux'daki ataşelik banka hesaplarının kapatıldığını açıkladı.

Sözcü'nün haberine göre, ataşeliklerin hesaplarının kapatılması, Ankara ile Paris'in arasında hayli sıkıntı yaratacak gibi görünüyor. Ataşeliklere ayrıca, Fransa içindeki bankalarda başka hesap açılmasına izin verilmiyor.