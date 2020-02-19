HSK'dan Gezi Parkı davasındaki hakimlere soruşturma

Gazi Parkı Davası'na beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti için HSK harekete geçti. HSK 1. Dairesi, heyette görevli 3 hakim hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

HSK Birinci Dairesi, Gezi Davası'na beraat veren Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

9 sanık beraat etmişti

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verilmişti.

İnceleme ve soruşturma izni

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 'beraat' kararı veren mahkeme heyeti ile ilgili harekete geçti. Alınan karara göre HSK Birinci Dairesi, Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi. Edinilen bilgiye göre, Kurul heyet ile ilgili müfettiş görevlendirecek. Müfettiş olayı araştıracak.