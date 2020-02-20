Fatih Terim Fenerbahçe derbisi öncesi 'Zorlu'yu seçti

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, hafta sonu Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisi için kamp yerini belirledi.

Süper Lig'in 23.haftasında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi 'Zorlu' gerilimi bir kez daha gündeme gelecek gibi.

Zorlu'da kamp yapacak

Devre arasında "Anlaşıldı ikinci yarı çok ZORLU geçecek" mesajını yazan Fatih Terim, derbi için takımını Zorlu Center'ın içindeki Raffles Otel’de kampa almaya karar verdi. Cumartesi öğleden sonra Florya'da toplanacak sarı-kırmızılılar, tesiste Fenerbahçe maçına yönelik son taktik çalışmasını gerçekleştirecek ve akşam Zorlu'ya geçip kampa girecek.

Trafiğe takılmadan Kadıköy'e gidilecek

Derbi günü Florya-Kadıköy arası ulaşım zorluğunu dikkate alan Terim, Zincirlikuyu'dan trafiğe takılmadan takımı Ülker Stadı'na götürecek.

Neler yaşanmıştı? Bu sezona damga vuran Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ile bir araya geldiği görüşme sonrasında Zorlu, oldukça popüler bir mekan halini almıştı.

“Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek”

Sarı-kırmızılılar sürekli olarak bu üçlünün buluşmasını eleştiren paylaşımlarda bulunmuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de, twitter hesabından, “Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek” ifadesini kullanmıştı.