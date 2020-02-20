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İzmir'de bıçaklı kavga 1 kişi öldü

İZMİR'in Konak ilçesinde çıkan kavgada tartıştığı B.A. tarafından bıçakla ağır yaralanan Alp Can Gülçiçek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, tartıştığı B.A. (16) tarafından sokakta bıçaklanan ve İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alp Can Gülçiçek (24), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gülçiçek'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Konak ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan kavgada 24 yaşındaki Alp Can Gülçiçek, bıçakla ağır yaralanıp hastaneye kaldırılmış, 16 yaşındaki şüpheli B.A. gözaltına alınmıştı.

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