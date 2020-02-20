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Koronavirüsle ilgili bomba gelişme DSÖ açıkladı Mısır'daki hasta iyileşti

ÇİN'de başlayıp tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 120'ye yükselirken, sevindiren Haber Mısır'dan geldi. Mısır'da koronavirüs tespit edilen hasta 14 günlük karantinanın ardından kurtuldu.

DSÖ açıkladı: Mısır’da ‘corona’ tespit edilen hasta, artık ‘virüsü taşımıyor’
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Mısır’da daha önce ‘corona’ virüsü (COVID-19) tespit edildiği kesinleşen hastanın iyileşmeye başladığını ve virüsü ‘artık taşımadığını’ açıkladı.

Reuters’in haberine göre DSÖ Sözcüsü Inas Hamam, “(Erkek) hastaya, 14 günlük karantina süresinin ardından gerekli bütün testler yapıldı. Kendisi tamamen iyileşti ve virüs belirtisi kalmadı” dedi.

Afrika’daki ilk ve tek ‘corona’ vakası olduğu belirtilen vakada, Mısır devlet televizyonu, hastanın bir yabancı olduğunu bildirmişti.

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