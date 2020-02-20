Canan Kaftancıoğlu konuştu! Kılıçdaroğlu diğer adayları engelledi mi?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine tek aday olarak girmesine ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Kaftancıoğlu ''Genel Başkanımız tek adayla gidilsin gibi bir cümle kurmadı. Bulunduğu ortamlarda başarımızdan söz etti. Çıkmadı değil çıkamadı demek daha doğru'' dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine tek aday olarak girmesine ilişkin eleştirilere yanıt verdi. "Karşınıza aday çıkmadı mı yoksa çıkarılmadı mı?" sorusunu yanıtlayan Kaftancıoğlu, "Keşke çok aday olsaydı ama tek aday eleştirisi şahsıma yapmak yerine aday çıkamayanlara yapmak lazım. Genel Başkanımız tek adayla gidilsin gibi bir cümle kurmadı. Bulunduğu ortamlarda başarımızdan söz etti. Çıkmadı değil çıkamadı demek daha doğru" dedi.Sözcü'den Hande Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarının bir bölümü şöyle:

İstanbul'da ikinci kez il başkanısınız. Bir kadın olarak İstanbul il örgütünü yönetmek zor bir iş mi?

Çok kolay olduğunu söyleyemem ama işinizi iyi yapıyorsanız eğer her iş zor. 2 yıl önce böyle bir ihtiyacın olduğunu hissederek, planlı ve ilkelere bağlı kalarak örgütü motive ederek İstanbul'da bir başarı hikâyesi yazabileceğimize inandık. 2018'de beni il başkanı olmaya iten şey İstanbul'un yeniden halka verilebileceğine olan inancımdı ve böyle bir hedef koyarak il başkanı adaylığını ortaya koymuştum ve ulaştık.

İl kongresine tek aday olarak girmeniz çok eleştirildi. Karşınıza aday çıkmadı mı yoksa çıkarılmadı mı?

İlk günden itibaren çok adaylı yarışı arzu ederdim. Keşke çok aday olsaydı ama tek aday eleştirisi şahsıma yapmak yerine aday çıkamayanlara yapmak lazım. Sonuçta karşıma adayı çıkaracak kişi ben değilim. Burada genel merkezin etkisi olduğunu söylemek haksızlık olur. Genel Başkanımız tek adayla gidilsin gibi bir cümle kurmadı. Bulunduğu ortamlarda başarımızdan söz etti. Çıkmadı değil çıkamadı demek daha doğru.

Vatandaşlara ulaşacağız

Yeni dönem için neler planladınız?

Göreve başlarken kısa, orta ve uzun vadeli hedefi koyarak başlarım. İlk dönemde tüm hedeflerimizi yerine getirdik. Yeni dönemde CHP üyelerinin yeniden gözden geçirilerek 260 bin üyemize doğrudan ulaşılmanın kolay bir mekanizmasını kuracağız. Hızlıca bunu tamamlayacağız. Uzun vadeli hedefimiz ise tüm örgüte söylediğim gibi ‘CHP'nin muhalefetteki son kongreleri olacak' diyorum. ‘Biz İstanbul Türkiye'dir' diyoruz. Türkiye'nin nefes almasına CHP'nin iktidara gelmesinde İstanbul koçbaşı görevi görecek. Örgütü bu şekilde planlayacağız. 16 milyon İstanbullu'ya ulaşmanın kanallarını oluşturacağız. CHP 200 bin üyesiyle hemen her gün sokaklarda olacak.

Kadınlar için bir proje olacak mı?

Kesinlikle…Siyasette kadın katılımını arttıracağız. Talep ederek değil mücadelesini yaparak arttıracağız. Kadınların mücadelenin her alanında olması kendilerine olan özgüvenlerinin gelmesine vesile oluyor.

Her gün iş için binlerce insan başvuruyor

Vatandaşlar size en çok hangi taleplerle geliyorlar?

Her gün iş için binlerce insan başvuruyor. İntiharlar ortada. İşsizlerin durumu içler acısı. Evladına süt alamayan anneler var. Yoksulluk anlatılamaz boyutta.

Okumak beni dinlendiriyor

En son kendiniz için ne yaptınız?

Uzun zaman sonra ilk kez pazar günü tek başıma kimseye haber vermeden Taksim'de iki kitapevinde 3.5 saat zaman geçirdim. Son çıkan kitapları aldım. Cemal Süreya'yı anlatan ‘Şairin Hayatı Şiire Dahil' kitabını aldım mesela. Okumak beni dinlendiriyor.

Alışverişi sever misiniz?

Hiç sevmem hatta nefret ederim. Üniversiteden kalma ceketimi hâlâ giyerim. Belirli şeyler var ihtiyaç olduğunu hissettiğimde gider alırım.