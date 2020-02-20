Deha çocuk Atakan Kayalar konuştu! Önce ahlak sonra felsefe ve tarih öğretilmeli
Sosyal medyada paylaşılan videoyla bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu isim olan 10 yaşındaki deha çocuk Atakan Kayalar, fazla anlatabilecek hayat hikayem yok deyip "Okuldan önce ahlak eğitimi verilmeli sonrasında ise felsefe ve tarih" ifadelerini kullandı.
Önceki akşam bir anda Türkiye'nin gündemine oturan 10 yaşındaki Atakan, okuduğu kitaplar ve sözleriyle herkesi merak ettirmişti. İstanbul Avcılar'da okuyan Atakan Kayalar, yine çok konuşulacak sözler söyledi.
Türkiye'nin gündemine oturdu
Bir alışveriş merkezinde kitaplara bakarken düşüncelerini paylaşan ve okuduğu kitaplardan bahseden 10 yaşındaki Atakan'ı Türkiye sosyal medyada paylaşılan videoyla tanıdı.
5 ayda 250'den fazla kitap okumuş
Avcılar Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu beşinci sınıf öğrencisi Kayalar, son 5 ayda 250'den fazla kitap okuduğunu ifade ediyor.
"Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok"
Türkiye'nin küçük filozofu Atakan Kayalar, şöyle konuştu: Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz.