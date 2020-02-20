Deha çocuk Atakan Kayalar konuştu! Önce ahlak sonra felsefe ve tarih öğretilmeli

"Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok"

Türkiye'nin küçük filozofu Atakan Kayalar, şöyle konuştu: Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz.