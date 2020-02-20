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İlişkileri ileri noktaya taşıdılar! Rusya Venezuela için para basacak

RUSYA, darphanesi "Goznak" ile Venezuela Merkezi Bankası arasında imzalanan sözleşmeye ulaştığını belirten Bloomberg, Rusya'nın Venezüella için para basacağını yazdı...

Rusya darphanesi "Goznak" ile Venezuela Merkezi Bankası arasında imzalanan sözleşmeye ulaştığını belirten Bloomberg, Rusya'nın Venezüella için para basacağını yazdı.

Tarafların sözleşmeyi Kasım 2019'da imzaladığını belirten Bloomberg, sözleşme uyarınca 300 milyon kupür Venezüella parası basılacağını aktardı.

7.4 milyon dolar ödeyecek

Rusya tarafından basılacak kupürlerin yaklaşık 143 milyon dolara denk geleceğini yazan Bloomberg, Caracas yönetiminin sözleşme kapsamında 7.4 milyon dolar ödeyeceğini ifade etti.

Venezuela, Rusya'dan para basmasını talep eden ilk ülke değil. Daha önce Belarus, Lübnan, Guatemala, Malezya gibi ülkeler de Moskova'ya bu yöndeki taleplerini iletmişti.

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