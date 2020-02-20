Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar rekor kırdı! 20 Şubat Perşembe dolar ne kadar?

Merkez Bankası faiz indirimi sonrası gece 6,10 seviyesinin üzerini görerek rekora imza atan dolar/TL, yeniden 6,08 seviyesine döndü.

Merkez Bankası önceki gün politika faizini 50 baz puan daha indirdi. Kararla birlikte Merkez son yedi ayda 1325 baz puan faiz indirimine gitmiş oldu.

Kararın ardından değerlendirmede bulunan JP Morgan ve Commerzbank, TCMB’nin faiz indirimine devam etmesini beklediklerini belirtti.

Dolar/TL sabah saatlerinde en yüksek 6,1018 seviyesini gördü.

Enflasyon ve faizleri düşürme kararlılığı

Reuters anketlerde beklenti bankanın faiz indirimlerine azalan bir hızda devam etmesi yönünde. Genele yayılan bu beklentide Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizlerin 2020’de tek haneye ineceği söylemi de etkili. Erdoğan bugünkü açıklamalarında da “Enflasyon ve faizleri düşürme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz” dedi.

Reuters anketinde yıl sonu politika faizi beklentisi yüzde 10 seviyesinde bulunuyor.

Sınırlı adımlarla devam edilecek

Son dönemde 2020 sonu beklentileri genel olarak tek haneye doğru revize ediliyor. Bankacılar önümüzdeki dönemde kur ve enflasyonun seyrine bağlı olarak indirimlerin 25 baz puan gibi sınırlı adımlarla devam edebileceği öngörüyorlar. Bazı ekonomistler ise faiz indiriminin mevcut koşullarda sürdürülmemesi gerektiğini savunuyor.

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