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Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e ağır sözler: Küfür edeceğim insanla el sıkışmam

Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin Beşiktaş'taki merkezinde düzenlenen törende, Mustafa Cengiz'e gösterdiği tavır hakkında ağır sözler sarf etti.

Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin (ASY 1905) açılışı derneğin Beşiktaş'taki merkezinde düzenlenen törenle yapıldı.

Açılışa Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, eski başkanlardan Faruk Süren ve Adnan Polat, yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, Ömer Cansever, Erol Özmandıracı, Dilek Kutlu, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoglu, Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş, Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan ve camianın ve spor basınının önemli isimleri katıldı.

Mustafa Cengiz'in elini sıkmadı
Açılışta Mustafa Cengiz ile Faruk Süren arasında yaşanan bir olay da dikkatlerden kaçmadı. Kulübün eski başkanlarından Süren, Cengiz'in elini uzatmasına tepkisiz kaldı ve tokalaşmadı. Bu olayın üstüne eski 2. başkan Yiğit Şardan da, "Galatasaray başkanının elini nasıl sıkmazsınız" diyerek tepki gösterdi.

''İnsan küfür edeceği adamla da el sıkışmaz herhalde"
Olay gecesini anlatan Faruk Süren, "Aslında kendisine de söylemiştim. Omzumda kireçlenme var ve öğleden sonra iğne yaptırmıştım. Bu nedenle sabit kalması gerekiyordu. Elini sıktı, sıkmadı. Yorumlar aptalca. Aslında eli sıkılacak adam değil! İnsan küfür edeceği adamla da el sıkışmaz herhalde" diye konuştu.

''Galip gelmek için elimizden geleni yapacağız"
Fenerbahçe derbisiyle ilgili görüşünü aktaran Süren, "Futbol açısından güzel bir derbi olmasını temenni ediyorum. İki takım 390 kez karşı karşıya gelmiş. Fenerbahçe bizim ezeli rakibimiz ve edebi dostumuz. Bizim 4 puanlık bir avantajımız var. Bu avantaj ile Kadıköy’e gideceğiz. Galip gelmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Şampiyonluk olasılığımız çok yüksek"
Ligin ikinci devresinde Galatasaray’ın iyi bir form yakaladığını belirten Faruk Süren, "6’da 6 yapan bir Galatasaray var. İnşallah 7’de 7 yaparız. Sezon sonunda şampiyon olma olanağı çok yüksek. Baktığımız zaman Trabzonspor’un 1 maçı eksik. Onu kazandığın varsayarsak, aradaki fark 5 oluyor. Biz onlarla karşılaşacağız ve yenersek 2 puana düşecek. Sonuç olarak biz mücadelemizi vereceğiz. 11 aslanımız sahaya çıkacak ve sezon sonunda şampiyon olmak için mücadele verecek" şeklinde konuştu.

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