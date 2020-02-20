Rusya'da ilginç Mevlüt Çavuşoğlu anketi! 'Ülkenin başına geçsin mi?'

RUSYA'nın önde gelen haber radyosu Eho Moskvı (Moskova'nın Yankısı), dinleyicileri arasında Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile ilgili ilginç bir anket yaptı... Ankette insanlara "Ülkenin başına Mevlüt Çavuşoğlu geçsin mi" diye soruldu.

Radyonun internet sitesinde düzenlenen oylamada "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu gibi birisinin Rusya'nın başına geçmesini ister misiniz" sorusu yöneltildi.

Yüzde 35 evet dedi

2 bin 824 kişinin katıldığı oylamada dinleyicilerden 997'i (yüzde 35) evet, bin 503'i (yüzde 53) hayır ve 324'i (yüzde 11) çekimser oy kullandı. Bir kişi oylamayla ilgili olarak, "Bugün bir Türk'ün Rusya'nın başına geçmesi için mi Türkiye'yle o kadar çok savaştık" tepkisini gösterdi.

Putin ve Çavuşoğlu arasında yaşanan ilginç diyalog

Medya Günlüğü’nden Fuad Safarov’un haberine göre geçen aylarda Rus devlet televizyonu Rossiya’nın Kremlin özel muhabiri Pavel Zarubin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çavuşoğlu arasında yaşanan ilginç diyaloğun videosunu yayınlamıştı. Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmelere biraz geç kaldığı ve Çavuşoğlu’nun içeriye daha önce girerek, Rus heyetini Rusça “Dobrıy den” (iyi günler) diye selamladığı görülüyor.

Putin aferin diyor

Çavuşoğlu, gülümseyerek tekrar Rusça, “Vse normalno?” (her şey yolunda mı?) diye sorunca Putin gülerek, “Molodets!” (Aferin) sözleriyle, Türk Dışişleri Bakanı’nın Rusçasını takdir ediyor. Putin, “Otliçno!” (mükemmel) diye gülümseyerek yanıt veriyor.

Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesinde (AÜ) yapılan bir toplantıda Putin ile şakalaşacak düzeyde Rusça konuştuğunu söylemişti.