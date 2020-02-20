Setenay Cankat aslen nereli kaç yaşında Setenay Cankat evli mi?

A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programını sunan 31 yaşındaki Setenay Cankat'ın konuğu Göktuğhan Argın'ı yayından kovmasının ardından Setenay Cankat kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu.

Setenay Cankat ve Göktuğhan Argın'ın canlı yayındaki kavgası günün konusu oldu. A Spor ekranlarında yayınlanan Spor Ajansı programının sunucusu Setenay Cankat konuk olan Göktuğhan Argın'ı canlı yayında stüdyodan kovdu.

Argın, programda Fenerbahçe - Galatasaray maçının tartışıldığı anlarda kendisine saygısızlık edildiğini ve Cankat'ın buna izin verdiğini iddia ederek 'Soru-cevap' etkinliğine katılmayacağını açıkladı.

Cankat'ın "Gazeteciliği senden öğrenecek değilim, sen bana işimi öğretemezsin" demesi üzerine stüdyoda tansiyon yükseldi.

Setenay Cankat, "Bu formatı yapmak istemiyorsan bu programa gelmezsin. Böyle bir gerginlik olacaksa bir daha programa gelme" diyerek Argın'ı yayından kovdu.

Setenay Cankat kimdir: İzmir'de dünyaya gelen Setenay Cankat 31 Mayıs 1988 tarihi doğumludur. Anne tarafından Selanik göçmeni olan Setenay Cankat baba tarafından da Çerkez'dir. İsmi de Çerkez kökeninden gelmektedir. İlk ve orta öğretimini İzmir'de tamamlayan Setenay Cankat sonrasında ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir. İstanbul'a geldikten sonra Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi ve Beykent Üniversitesi sinema televizyon bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Bu sırada Vahide Altan Gördüm Akademi ve 35 Buçuk Sanat Evi'nde sahte sanatları ve oyunculuğu eğitimi almıştır.

Setenay ne demek: Çerkezlerde prenses, bilgeliğin güzelliğin kültürün temsilcisi kadın anlamına geliyor.

Üniversite eğitimini üstün başarı belgesi ile tamamlayan Setenay Cankat ilk olarak ATV Haber'de stajyer olarak görev almıştır.

Daha sonra ise ATV'nin A Haber bölümünde 2011 yılı itibariyle muhabir olarak çalışmaya başlamıştır. Son görev yaptığı yer ise A Spor ekranında Akşam Sporu programıdır. Ünlü spiker ayrıca 2017 senesinde 6. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni'nde yılın en iyi spor spikeri olarak ödüle layık görülmüştür.