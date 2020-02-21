Aleyna Tilki'ye 'ruh eşim' dediği Atakan Kayalar'dan kapak olan yanıt
Küçük filozof Atakalar Kayalar "Benim seninle tanışmam lazım Atakan ruh eşim gibisin" diyen şarkıcı Aleyna Tilki'ye bomba bir yanıt verdi.
Türkiye günlerdir küçük filozof Atakan Kayalar'ı ve verdiği yanıtları konuşuyor. Henüz 10 yaşında olmasına rağmen okuduğu ağır kitaplar, hayata ve eğitime dair açıklamaları herkesi şaşırttı. Atakan'a artık "küçük filozof" deniliyor. Sosyal medyadaki video paylaşımından sonra bir anda ünlü olan Atakan, ünlülerin de gündeminde.
Aleyna Tilki'den Atakan yorumu: Onun yaşında ilaç yapıyordum
Atakan’ı fark eden Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından minik çocuğun bir haberini paylaştı ve altına da şunları yazdı: “Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan”
Ruh eşim gibisin
Şarkıları ve hareketleriyle magazin basının Ünlü popçu Aleyna Tilki, Twitter hesbından "Benim seninle tanışmam lazım Atakan ruh eşim gibisin" paylaşımında bulundu.
Atakan da modaya uydu
Sosyal medyada yayınlanan bir video ile tanınan Atakan Kayalar, polemikleriyle bilinen Erol Köse'nin sunduğu TV programına katıldı. Program öncesinde Atakan ve ünlü müzik prodüktörü Erol Köse, Instagram'da bir video yayınladı.