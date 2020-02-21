"Putin ile görüşeceğim" diyen Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklamalar geldi. Erdoğan, "Akşam saat 18:00'de Putin ile görüşeceğim. İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız." açıklaması yaptı.

İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib ile ilgili "18:00'deki görüşmenin neticesi tavrımızı belirleyecek" ifadelerini kullandı.

150 rejim mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıklayan Erdoğan, "Rejim İdlib’de bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Putin arzu edilen cevabı onlara vermedi"

Zaten konuya sizler de vakıfsınız sayın Merkel, sayın Macron sayın Putin ile yaptıkları görüşmeden bu konuları ele almak suretiyle İdlib’de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için böyle bir daveti kendilerine yaptılar. Bu davet karşısında beklenen bir cevap vardır diyemem. İstanbul’daki teklifle ilgili de Putin arzu edilen cevabı onlara vermedi.

Bu akşam saat 18.00 gibi Sayın Putin ile benim bir telefon görüşmem olacak.

Mücadelede kararlılık vurgusu

Bizim 2 şehidimiz ve orada malum bazı araç gereçlerin imhası söz konusuydu ama bunun kat kat fazlası 150 rejim unsuru imha edildi. 12 tank 3 zırhlı araç 14 obüs topu ve 2 doçkalı pikap imha edildi. Ve şu anda oradaki mücadele yine kararlı şekilde devam ediyor.

"Ateşkesi ancak o zaman yapabiliriz"

Rejim İdlib halkına bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak o zaman yapabiliriz. Saat 18.00’de Sayın Putin ile görüşmem olacak. Temenni ederim ki bu görüşmeyle hayırlı bir adım atmış oluruz.