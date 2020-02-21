Türkiye İdlib şehitlerini uğurluyor 'ne olur beni bırakma oğlum'

Şehit Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk için Bahaettin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.