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Huawei P Smart Pro Türkiye'ye geldi işte fiyatı!

Çin merkezli marka Huawei'nin kısa bir süre önce duyurduğu orta sınıf yeni telefonu P Smart Pro, büyük bir indirimle Türkiye'deki Huawei severlerin beğenisine sunulmuş durumda.

6.59 inç büyüklüğündeki bir ekrana sahip telefon, 4.000 mAh kapasiteli bataryasıyla da göz dolduruyor. 48 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksellik derinlik sensörü ile donatılan P smart Pro, 2 büyüleyici renk ile geliyor.

Süper yüksek çözünürlüklü 48 MP ana lens, fotoğrafları daha net ve keskin renklerle çekmenizi sağlıyor.

Parmak izi sensörünü ekranında ya arka tarafında değil yanında taşıyan telefon, ince çerçeveleriyle dikkat çekmeyi biliyor. 

Kristal Beyazı (Breathing Crystal) ve Siyah renk seçenekleriyle 3.399TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile Türkiye'deki teknoloji meraklılarının beğenisine sunuluyor.

Huawei P smart Pro teknik özellikleri

-6.59 inç 1080 x 2340 piksel IPS LCD ekran
-6 GB RAM
-128 GB depolama
-microSD bellek kartı yuvası
-Kirin 710F işlemci
-Mali-G51 GPU
-Android 9.0 Pie işletim sistemi
-Ağırlık: 206 gram

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