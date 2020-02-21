Atakan Kayalar için Aile Bakanlığı devreye girdi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı yaparak, aileye pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti verilmeye başlandığını duyurdu.

Okuduğu kitaplarla ilgili yorumları ve felsefeye ilgisi üzerine yaptığı açıklamaların bir video üzerinden sosyal medyaya yayılmasıyla gündem olan 10 yaşındaki Atakan Kayalar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Konunun uzmanları tarafından çok boyutlu ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çocuğun gelişim özellikleri üzerinden yürütülen tartışmalar üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğuna dikkat çekilerek, "Her çocuğun pedagojik gelişim hızının ve düzeyinin farklı olabileceğini unutmadan, çocuklarımızın üstün yararını ve haklarını gözetmeliyiz. Çocuklarımızın potansiyelleri, yetenekleri ve davranış biçimleri konunun uzmanları tarafından çok boyutlu ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir. Ancak doğru destek ve yönlendirme ile çocuklarımızın sağlıklı gelişimini sağlamak mümkün olduğundan, bütüncül değerlendirme yapılmadan münferit birkaç video üzerinden çocuğumuza dair beyanların menfi etkileri olacaktır" denildi.

Sosyal medyada hassasiyet çağrısı

Uzmanların aile ile görüştüğünü ifade eden Bakanlık, "Kendilerine ihtiyaçlarına göre en doğru ve sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlanmıştır. Çocuğumuzun, sosyal medya üzerinden saldırıya ve tehditlere maruz kalması, ailemizi derinden üzmekte ve kaygılarını arttırmaktadır. Çocuklarımızın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunun bir kez daha altını çizerek; çocuk ve aile ile ilgili çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için basın kuruluşlarımızın ve sosyal medya kullanıcılarının hassasiyetini beklemekteyiz" çağrısı yaptı.