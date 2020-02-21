İş bulma duası en çok aranan konu oldu! Denenmiş iş bulma duası bile var

TÜRKİYE'de işsiz sayısı artarken Google'da en çok arananlar listesine "iş bulma duası" girdi. İnternette 'denenmiş garantili iş bulma duası' şeklinde başlıklar var. Kimi duayı 70 kere kimini 9 gün boyunca kesintisiz okumaları öneriliyor.

Türkiye'de kasım ayında işsiz sayısı 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi oldu. Yine Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) verilerine göre, 2019 yılında işsizlik ödeneği için başvuranların sayısı 2018’e kıyasla yüzde 19.8 artarak 1 milyon 955 bin 41 kişiye ulaştı. Vatandaşın işi de dualara kaldı. İş bulma duası Google'da en çok arananlar listesine girdi.

Google’da “iş bulma duası” aramalarıyla TÜİK’in genç işsizlik oranı birbirini yakından takip ediyor. İşsizlik oranları artıkça iş bulma duasını arayanlar da artıyor. İşsizlik oranının azalmasıyla “iş bulma duası” aramaları azalıyor. Google’a iş bulma duası yazınca yaklaşık 1 milyon 600 bin arama sonucu çıkıyor. Sonuçlar işsizleri muhtelif dualara götürüyor. Bu “mucize dua” veya “dua et iş bul” adıyla açılan sayfaların videoları yüz binlerce kez izleniyor.

Denenmiş iş bulma duası

Google'da iş bulma duası yazınca çıkan bir aramada 'hayırlı iş bulma duası denenmiş' başlığı dikkat çekiyor. Başlığa tıkladığınızda şu dualar geliyor:



*”Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi lena min emrina reşeda.”

Anlamı: “Ey Rabbimiz sen bize katından rahmet et, işimizde bizler için başarılar hazırla.” (Bu dua günde 70 kez okunursa Allah’ın yardımı ile hayırlı bir iş bulacaktır.)

*“Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allah ümme raddini bi-kadaike ve barik li fima kuddire li, hatta la uhibbe ta’cile ma ahhartehu ve te’hira ma acceltehu.”

Anlamı: “Allah’ım sana malımı, nefsimi ve dinimi emanet ediyorum. Allah’ım hükmüne beni razı kıl, bana mübarek etki, tehir ettiğinin acelesini, acele ettiğinin de tehirini istemeyeyim. Nefsimin isyanına engel ol, teslimini sağla.” (Peygamber Efendimizin işsiz kalıp, dara düşenlere okuması için tavsiye ettiği bir duadır. Herhangi bir okunma miktarı yoktur. İş görüşmesine giderken, evden çıkarken ya da kalbiniz ne zaman ihtiyaç duyuyorsa, okuyabilirsiniz.)

*“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidün mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidün mecid.” (Bu dua 9 gün boyunca kesintisiz olarak, sabah namazı kılındıktan sonra 3 kez okunmalıdır. Duanın ardından Peygamber Efendimize 3 kez salatü selam getirmelisiniz.)

*“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kad dakat hiyletiy edrikniy Ya Rasullullah.”

Anlamı: “Muhammed ve ehline salat eyle. Çok fazla sıkıntım var, bana destek ve yardımcı ol Ya Rasulullah.” (Bu bir Salavat-ı Şerifedir. Cuma günü okunması gerekir. Her Cuma 100 kez okunursa, hayırlı bir iş sahibi olunur. Aynı zamanda bir iş sahibiyseniz de, işinizin hayırlı şekilde sürmesi amacı ile de okuyabilirsiniz.)

*Allahümme hirli vahterli.”“

Anlamı: “Allah’ım yapacağım her işte bana hayırlı olanı nasip et. Benim hakkımda hayırlı olanı bana seç ve en hayırlısını nasip eyle.” (Duanın belli bir okunuş sayısı yoktur. Fakat işsiz olduğunuz dönem boyunca sıklıkla okumanız tavsiye edilmektedir)

*”Allahü yü’ti mülkehu men yeşa.”

Anlamı: “Allah mülkünü kendi istediği kişiye bahşeder.” (İş bulmak amacı ile 990 kez okunması tavsiye edilmektedir.)

*“Bismillahirrahmanirrahim ve kalelmelikü itüni bihi estahlishülinefsi felemmakellemehu kale innekel yevme ledeyna mekinün emin kalec alni ala hazainil ardi inni hafizün alim ve kezalike mekkennali yusüfe fil ardi yetebevveü minha haysü yeşaü nusibü bi rahmetina men neşaü vela nuziü ecrel muhsinin.” (Bu duanın da belli bir okunuş miktarı bulunmamaktadır. Hayırlı bir iş bulup, helal bir kazanç elde etmek isteyen kimseler, bu duayı her gün okuyarak dualarını edebilirler.)

*“Malikü’l mülki tü’til mülke.”

Anlamı: “Mülkün gerçek sahibi, o mülkü verendir.” (İş aradığınız süreç boyunca mümkünse her gün 1150 kez okunması gerekir. Bu duayı her gün 1150 kez okuyan kimseler, hayırlı bir iş bulabilirler.)

Kime “işsiz” deniyor?

İşsiz, sanılanın aksine çalışmayan herkes için kullanılan bir tanımlama değil. TÜİK, işsiz kişiyi tanımlarken dört şart koşuyor:

*Referans verilen dönem içerisinde kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir işte çalışmamış kişilerden,

*İş aramak için on üç ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış,

*15 gün içinde işbaşı yapabilecek durumda olan,

*Kurumsal olmayan çalışma çağındaki herkes, işsiz nüfusa dâhil.

Yani biri, hangi sebeple olursa olsun çalışmıyor, isteyerek ya da istemeyerek “Çalışmayacağım” diyorsa “işsiz” sayılmıyor. Çalışmak istiyorsa da bu talebini Sosyal Güvelik Kurumu’na resmen beyan etmiş olması gerekiyor.