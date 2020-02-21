Borussia Dortmund taraftarına 3 yıl deplasman yasağı

Kulübün milyarder başkanı Dietmar Hopp'a yönelik tezahüratları nedeniyle Hoffenheim'ın, Borussia Dortmund taraftarına 3 yıllık deplasman yasağı getirildiği bildirildi.

Hoffenheim'in 2008'de Bundesliga'ya çıkmasının ardından, kulübün milyarder başkanı Dietmar Hopp ile Borussia Dortmund taraftar gruplarının yıldızı bir türlü barışmadı.

Borussia Dortmund taraftarları, kulüplerin yüzde 50'sinden (50+1 kuralı) fazlasının üyelere ait olması kuralını çiğneğerek Alman futbol kültürüne zarar verdiği gerekçesiyle Hoffenheim ve başkan Dietmar Hopp'a tepkilerini sık sık dile getirdi. 2018 Kasım ayında ise Dortmund taraftarları, 79 yaşındaki Hopp aleyhine pankartlar açtı.

Terminator 2: Judgement Day (Ülkemizde Kıyamet günü olarak çevrildi) filmindeki meşhur öldürme sahnesinde Arnold Schwarzenegger'in "Hasta La Vista Baby" (Hoşçakal) sözü, "Hasta La Vista Hopp" olarak pankartlarda yer aldı.

Hoffenheim, pankartı cinayet azmettiricisi olarak tanımlarken, Alman Futbol Federasyonu'ndan da Dortmund'a puan indirme cezası (BVD CEO'su Hans-Joachim Watzke bunu inanılmaz olarak nitelendirmişti - verilmesi uyarısında bulundu. Mayıs 2019'da ise Dortmund, Sinsheim bölge mahkemesince taraftarlarının Hoffenheim'in sahibi Hopp'a bir yıl önce yaptığı sözlü haraketler nedeniyle cezalandırıldı. Dortmund, yargılamayı temyize götürdü.

İki taraf da Aralık 2019'da tekrar karşılaştı; ancak Dortmund taraftarları bir kez daha Hopp aleyhine pankartlar açıp haraket içeren tezahüratlar yapınca Almanya Futbol Federasyonu (DFB)cezayı kesti. Dortmund'un DFB'nin verdiği cezayı temyize götürmeyeceği bildirildi.