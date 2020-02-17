Tuğçe Işınsu tılsımlı kitabıyla para kırıyor! Okuyan kocasını da işini de buluyormuş
'Hiçlikten gelen güç' kitabının yazarı Tuğçe Işınsu, kitabını insanlara iş, aşk, sağlık, mucize, tılsım satarak pazarlıyor. Sosyal medya, Işınsu'nun şarlatan mı yoksa dolandırıcı mı olduğunu tartışıyor.
Sosyal medya 'Hiç'likten gelen güç' kitabının yazarı Tuğçe Işınsu ile çalkalanıyor. Tuğçe Işınsu'nun çok satanlar listesine giren kitabını 'tılsımlı' olarak lanse etmesi ve satın alanların her dileğinin yerine geleceğini öne sürmesi "milleti mi yiyor?" sorularına neden oluyor. Yazar Işınsu ise, kitabını alıp da 3 yıldır işsiz olana iş teklifi yağdığını, şirketi zor durumda olan kişinin kitabı alınca düzlüğe çıktığını, 12 saat sürmesi beklenen bir ameliyata giren hastanın çocuğu kitabı alınca ameliyatın çok kısa sürede başarılı bir şekilde bittiğini iddia ediyor. Okuyucularından gelen mesajları ve sosyal medya paylaşımlarını 'mucize sürecek' gibi cümlelerle takipçileriyle paylaşan Işınsu'nun yaptığının duygu sömürüsü olduğu belirtiliyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Tuğçe Işınsu'nun yaptığını dolandırıcılık ve sahtekarlık olarak niteliyor.
Tuğçe Işınsu, çok satanlar listesine giren kitabı 'Hiç'likten gelen güç' kitabında 8 ayrı tılsım olduğunu iddia ediyor. Ve sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerini ve okuyucularını sürekli paylaşımlarla buna inandırıyor. Okuyucularından gelen mesajları da sosyal medya hesabından paylaşıyor.
İddia ettiğine göre 'tılsımlı' kitabı okuyan işsizse iş buluyor, ekonomik krizdeyse refaha eriyor, aşksızsa koca buluyor. 'Evlilik için özel okuma' diye milleti başına toplayan Tuğçe Işınsu, 'İşlerin açılmasıın sağlayan formül' bile pazarlıyor.
Para kırıyor: Enteresan bir nokta var. Tuğçe Işınsu'nun kitabındaki tılsım sadece satın alan kişiye fayda ediyor. Aynı kitabı karı koca birlikte okursa sadece satın alana fayda ediyor, eşine etmiyor! Kim bu işten karlı çıkıyor derseniz elbette Tuğçe Hanım... Millete kitabı 'umutları' üzerinden pazarlayıp para kırıyor.
İnstagramındaki paylaşımları bir göz atın: