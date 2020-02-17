Tuğçe Işınsu tılsımlı kitabıyla para kırıyor! Okuyan kocasını da işini de buluyormuş

Sosyal medya 'Hiç'likten gelen güç' kitabının yazarı Tuğçe Işınsu ile çalkalanıyor. Tuğçe Işınsu'nun çok satanlar listesine giren kitabını 'tılsımlı' olarak lanse etmesi ve satın alanların her dileğinin yerine geleceğini öne sürmesi "milleti mi yiyor?" sorularına neden oluyor. Yazar Işınsu ise, kitabını alıp da 3 yıldır işsiz olana iş teklifi yağdığını, şirketi zor durumda olan kişinin kitabı alınca düzlüğe çıktığını, 12 saat sürmesi beklenen bir ameliyata giren hastanın çocuğu kitabı alınca ameliyatın çok kısa sürede başarılı bir şekilde bittiğini iddia ediyor. Okuyucularından gelen mesajları ve sosyal medya paylaşımlarını 'mucize sürecek' gibi cümlelerle takipçileriyle paylaşan Işınsu'nun yaptığının duygu sömürüsü olduğu belirtiliyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Tuğçe Işınsu'nun yaptığını dolandırıcılık ve sahtekarlık olarak niteliyor.