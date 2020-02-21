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Koronovirüs İsrail'den sonra Lübnan'a da sıçradı! Ölümcül virüs bize artık çok yakın

LÜBNAN'da İran'dan giden yolcuda koronavirüs tespit edildi. İsrail'de ölümcül virüs tespit ettiklerini açıklamıştı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs Lübnan'a da sıçradı.

Beyrut'taki hastaneye kaldırıldı

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Kadının Beyrut'ta bulunan Refik Hariri Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail Sağlık Bakanlığı, öğlen saatlerinde ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

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