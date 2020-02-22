Meteoroloji'den son dakika uyarılar! Yağışlar artarak devam edecek
TÜRKİYE'nin batısı yağışlı hava dalgasının altındayken kuvvetli yağışlar doğuya doğru ilerleyecek. İstanbul da pazar gününe kadar yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Meteoroloji, "Poyraz ve karayelin etkisi ile Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar da düşecek." açıklaması yaptı. Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Bingöl, Muş ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sağanak yağışlar
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
Buzlanma, don olayı ve hortum...
İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Antalya körfezinde, İskenderun Körfezi'nde hortum görülebilir.
Sel, su baskını ve yıldırım uyarısı
Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir.