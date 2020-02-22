Meteoroloji'den son dakika uyarılar! Yağışlar artarak devam edecek

Meteoroloji, "Poyraz ve karayelin etkisi ile Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar da düşecek." açıklaması yaptı. Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Bingöl, Muş ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.