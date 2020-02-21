İran Türkiye sınırı kapatılsın deniyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

İRAN'da Kovid 19 virüsü sebebiyle ölenlerin sayısı 5'e çıktı. Twitterda Türkiye - İran sınırı kapatılsın başlığı TT oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İran'a ilişkin son dakika açıklamalar geldi.

İran'da koronavirüsten 2 gün içinde 5 kişi öldü. 18 kişide daha virüs tespit edilirken virüs taşıdığından şüphelenilenlerin sayısı 758'e çıktı. Komşu ülkede corona virüsü sebebiyle ilk ölüm çarşamba günü olmuştu. 2 gün içinde ölüm vakaları ikiye katlanmış durumda.

Haberler yayılınca sosyal medyada Türkiye - İran sınırı kapatılsın etiketi TT listesine girdi. İran ile Türkiye arasındaki sınırın kapatılmasını önerenlerin bir kısmının doktor olması dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bu yönde çağrılar yapıldı.

Hasta olanları almıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TT listesine giren İran'a ilişkin twitter hesabından açıklamalar yaptı. İranlı mevkidaşı ile görüştüğünü belirten Fahrettin Koca şunları söyledi:

Virüsü tedbirlerle ülkemizden uzak tutmayı başardık. İran'da 758 şüpheli vaka, 18 pozitif vaka ve 5 ölüm var. Dün geceden itibaren İran'dan gelen tüm yolcuları sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçiriyor. Hastalık belirtisi olanlar alınmıyor."



Sınır kapılarında İran'dan gelenler için önlem

İran'a açılan sınır kapılarından biri Van'da bulunan Kapıköy sınır kapısı. İran'dan gelen turistlerde şüpheli vakalar olması halinde tecrit edilecekler ve sınır kapısında özel oluşturulacak sağlık odasına alınacaklar. Bu kişiler daha sonra özel ambulansla da Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilecek.

Gürbulak'ta maske dağıtıldı

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanlarına da plastik eldiven, maske ve dezenfektan dağıtıldı. İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyenler, sınır kapısında görevlendirilen 1 doktor ve 3 hemşire tarafından sağlık taramasından geçiriliyor.

İRANLI VİRÜSÜ LÜBNAN'A TAŞIDI Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Irak, İran sınırını kapattı

İran'da virüsten ölümlerin başlaması üzerine sınır kapılarını kapatma kararı alan ilk ülke Irak oldu. Meysan Valiliği, komşu İran'a açılan Şeyb Gümrük Kapısı'nın koronavirüs vakaları nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

Basra ve Diyala valiliklerinden yapılan açıklamalarda ise, İran-Irak arasındaki sınır kapılarında sağlık birimlerinin bulundurulduğu, buraya gelen Iraklı ve İranlı vatandaşların kontrollerden geçirildiği belirtildi. Irak ile İran arasındaki 1450 kilometrelik sınır hattı üzerinde toplam 8 gümrük kapısı bulunuyor.

Irak ile birlikte Kuveyt İran'a yapılan uçuşları da durdurma kararı aldı



Çin'den aşı açıklaması

Çin'de 2 binden fazla insanı öldüren corona virüs için geliştirilen aşının en erken nisan ayı sonlarında klinik testlerine başlanacağı açıklandı. Ulusal Sağlık Komisyonu da, iyileşen hastalardan alınan kan örneklerinin, ağır hastaların tedavisinde olumlu etkiler gösterdiğini bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü ise geçtiğimiz günlerde, corona virüse karşı geliştirilen aşının 18 ay içinde hazır olabileceğini açıklamıştı.

ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 247, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 76 bin 723’e yükselirken; 18 bin 522 kişi de tedavi edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 119, vaka sayısı ise 996 kişi arttı.

Ukrayna'da Çin'den gelenler taşlandı

Covid-19 (koronavirüs) salgınının ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinden tahliye edilen 48’i Ukraynalı olmak üzere 77 kişiyi taşıyan uçak, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e indi. Çin'den gelen kişileri şehirlerinde istemeyen yüzlerce Ukraynalı, hastanelerin önünde barikat kurarak protestoya başladı.

Yapılan sağlık kontrollerinde Covid-19 taşımadıkları belirlenen 77 kişinin, 14 gün boyunca önlem olarak Poltova ilinde bir askeri hastanede özel gözetim altında tutulacağı açıklandı.