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İran Türkiye sınırı ne kadar? Virüs sebebiyle sınır kapıları kapatılsın deniyor

TÜRKİYE'nin komşuları ile olan sınırları içinde en uzun ikinci sınırı İran ile... İran ile Türkiye arasında demiryolu da dahil 4 sınır kapısı bulunuyor. Coronavirüs vakaları ortaya çıkınca İran - Türkiye sınırı kapatılsın çağrıları başladı.

Komşu ülke İran'da Kovid 19 adı verilen Corona virüsü sebebiyle ölenlerin sayısı hızla yükselirken sosyal medyada #iransınırlarıkapatılsın etiketi TT listesine girdi. İran ile sınırlarını kapatan ilk ülke ise Irak oldu. 

Peki Türkiye - İran sınırı ne kadar? 
İran-Türkiye sınırı, 560 km kilometre uzunluğunda. Bu sınır Türkiye'nin komşuları arasındaki en uzun ikinci sınır hattı. İki ülkenin kara sınırları Nahçıvan sınırının kesiştiği Dilucu Sınır Kapısı ile başlar ve Irak-Türkiye sınırının kesişme noktasında sona erer. 

İran - Türkiye sınır kapıları
Türkiye ile İran arasında Gürbulak, Kapıköy, Esendere sınır kapıları bulunuyor. Gürbulak sınır kapısı Ağrı'da, Kapıköy sınır kapısı Van'da, Esendere sınır kapısı ise Hakkari'de yer alıyor. Bir de Kapıköy Sınır Kapısı'ndan geçen 1971 yılından bu yana aktif olan demiryolu ulaşım hattı bulunuyor.sınır kapıları iran türkiyeOcak 1985 tarihinde Türkiye tarafından açılan Borualan Sınır Kapısı İran tarafından karşı sınır kapısı açılmaması üzerine süresiz olarak kapatılmıştır.

İran - Türkiye sınırı boyunca kaçakçılığı ve terörü önlemek için TOKİ tarafından 144 km uzunluğunda duvar inşa edilmektedir.

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