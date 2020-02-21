Kimdir bu Osman Kavala? Kızıl milyarder için Soner Yalçın çok başka şeyler anlattı

Gezi davasından beraat ettikten bir kaç saat sonra 15 Temmuz darbe planlayıcısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Osman Kavala gündemin ilk sırasında. Peki Osman Kavala kimdir, mazisinde neler var, neden tutuklandı? Yazar Soner Yalçın bugün 'Kimdir Osman Kavala' diyerek ilginç bilgiler verdi.

Osman Kavala Balkan göçmeni tütüncü ailenin çocuğu olarak 1957'de doğdu. Robert Koleji mezunu olan Osman Kavala, İngiltere Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde okudu. Sol fraksiyona kayan Osman Kavala, babasının 1982'deki ölümü üzerine şirketlerin başına geçti.

“K.V.K. Turkcell” şirketini bilmeyen yoktur. Cep telefonunun ilkini Türkiye'ye getiren Osman Kavalı idi; ortakları Mehmet Emin Karamehmet ve Murat Vargı'nın soy isimlerinin baş harfleriydi; K.V.K... “Navigasyonu” da ilk getiren o oldu… MİKES şirketini kurup, F-16 uçaklarının koruma sistemlerinin geliştirilmesi ihalesini aldı. Türkiye'nin ilk Yap-İşlet-Devret modeli olan Hidro Elektrik Santrali'ni işleten Aksu Enerji'yi kurdu. Birleşik Yatırım Bankası ve TSB Turizm ve Yatırım AŞ gibi birçok şirketin sahibiydi.

1983 yılında İletişim Yayınları'nı kurdu. On yıl sonra bu kez Aras Yayıncılık ortakları arasında yer aldı. Tarih Vakfı, Diyarbakır Kültür Evi gibi sivil toplum kuruluşlarının sponsorluğunu yaptı.

Osman Kavala'ya neden Kızıl Milyarder deniliyor?

Soner Yalçın aile kökeni, eğitimi ve iş hayatı hakkında bilgiler verdikten sonra Osman Kavala'ya ilişkin şunları aktarıyor:

Adı, “Kızıl Milyarder” oldu! Çünkü, solculuktan hiç vazgeçmedi. İnsan hakları ihlallerine karşı verilen mücadeleleri destekledi; temel hak ve özgürlükleri savundu hep. Uluslararası Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesiydi…

Soros ile bağlantısı nedir?

Osman Kavala'yı son yıllarda tartışmaların merkezine taşıyan, Macar asıllı ABD'li iş adamı George Soros tarafından 1984'de kurulan Açık Toplum Enstitüsü oldu. Bu kuruluş Türkiye'deki faaliyetlerine 2001'de açtığı temsilcilikle başladı. Enstitüyü Türkiye'ye getiren Can Paker (ve oğlu Kerem Paker) idi. Can Paker, doğum günlerine gidecek kadar Soros'a yakındı.

Osman Kavala, yönetim kurulunda Can Paker, Kerim Paker, Prof. Üstün Ergüder, İshak Alaton, Leyla Alaton, Murat Sungur gibi isimlerle yer aldı.

Vakıftaki FETÖ bölünmesi

Yıl, 2007. Açık Toplum Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Binnaz Toprak'a 12 Anadolu kentinde “mahalle baskısı” araştırması yapma projesi verdi. Prof. Toprak ve Nedim Şener, İrfan Bozan, Tan Morgül'den oluşan araştırma ekibi çalışmasını bir yıl sonra rapor haline getirdi. Raporun son bölümü Fethullah Gülen hareketinin insanlara yaptığı baskıya ayrılmıştı. Vay sen misin bunu yazan; FETÖ medyası, raporu yaylım ateşine tuttu!

Bu rapor Açık Toplum Enstitü'nü böldü:

-Bir yanda rapora karşı çıkıp FETÖ'ye destek veren başkan Can Paker vardı!

-Diğer yanda raporu destekleyen ve FETÖ'ye mesafeli yönetim kurulu üyesi Osman Kavala vardı!

Bu ilk ayrışma olmayacaktı.

Yıl, 2010.

Dani Rodrik, Ergenekon-Balyoz kumpas belgelerini gazetecilere açıklamak için Robert Koleji'nden arkadaşı Osman Kavala'dan yardım istedi.

Osman Kavala tanıdığı gazetecileri sahibi olduğu Cezayir Restaurant'a çağırdı. (Amberin Zaman, Aslı Aydıntaşbaş, Soli Özel, Ahmet İnsel, Kadri Gürsel davete katılırken, Hasan Cemal, Şahin Alpay, Mustafa Karaalioğlu, Eyüp Can Sağlık, İsmet Berkan, Alper Görmüş, Ali Bayramoğlu gibi isimler katılmadı!)

Bu toplantı ve Osman Kavala'nın, Türkan Saylan'ın cenazesinde en önde yürüyenler arasında yer alması… FETÖ eseri 2010 Anayasa değişikliğine “Yetmez Ama Evet” diyenlere karşı çıkması… Odatv Davası duruşmasına iki kez gelmesi… Militan liberalliğe hiçbir zaman onay vermemesi… Açık Toplum Enstitüsü/Vakfı'ndaki bölünmeyi derinleştirdi. Enstitüsü/Vakıf FETÖ bölünmesi yaşadı.

FETÖ'ye bağlılık sunan Can Paker

Pensilvanya'ya kadar gidip Fethullah Gülen'e bağlılığını sunan Can Paker (ve kız kardeşi Canan Barlas, eniştesi Mehmet Barlas) Osman Kavala'ya ateş püskürdü.

Şimdi deniyor ki:

-Ey Osman Kavala sen 15 Temmuz FETÖ darbesini destekledin!

Ayıptır. Yazıktır. Günahtır.

Ve büyük siyasi-hukuki rezalettir…