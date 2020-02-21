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Erkeklerde meme büyümesi jinekomasti nedir vücut geliştirme yapanlar dikkat!

Erkeklerde en sık rastlanan meme rahatsızlıklarından olan jinekomasti nedir ve nasıl gelişme gösterir? İşte detaylar...

Genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkan erkeklerde meme büyümesinin (jinekomasti), çok çeşitli sebepleri olabilir. Sıklıkla altta yatan hormonal bir bozukluk, hastalık ve ilaç kullanım öyküsü olmaksızın gelişen meme büyümesinin sebebi tam olarak açıklanamamaktadır.

Alkol, bazı antidepresan ve vücut geliştirme ilaçları ve maddelerin uzun süre kullanını, jinekomastiyi tetikleyen faktörler arasında.

Bu durumdan dolayı plaja gidemeyen, spor salonlarında egzersiz yapamayan, sosyal çevrede sıkıntı yaşayan, hatta özgüven problemi yüzünden cinsel hayatıyla ilgili çekinceleri olan kişi sayısı oldukça fazladır.

Jinekomasti nasıl anlaşılır?

-Göğüslerde hassasiyet
-Meme dokusunda şişkinlik
-Göğüslerde ağrı ve acı

 Tedavisi nasıl yapılır?

Jinekomasti tedavi seçenekleri jinekomastinin tipine göre belirlenir. Medikal tedaviler hastanın yaşına, hormonal düzeyine göre düzenlenir. Tedavi ve çözüm aşamasında ilaçla tedavi, hormonla tedavi, liposuction ile tedavi ve ameliyatla tedavi gibi farklı yöntemlerden yararlanılabilir.

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