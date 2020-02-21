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Otlamak için çıkıp yamaçtan yuvarlanan ineği vinç kurtardı

BARTIN'da arazide otlamak için sahibi tarafından araziye salınan inek, yolunu kaybedip yamaçtan aşağı yuvarlandı. İnek iki saat çalışmanın sonucunda vinç yardımıyla ancak kurtarılabildi.

Bartın’da, arazide otlarken, yamaçtan yuvarlanan inek, AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Arıönü köyünde yaşayan Caymaz Yıldırım, dün otlaması için ineğini araziye bıraktı. İnek, akşam saatlerinde arazide yamaçtan yuvarlandı. Yaklaşık 10 metre aşağıda, ağaç dallarına takılan ineğini fark eden Yıldırım, jandarma ekiplerine bildirdi.

Vinç ile inek kurtardılar

İhbar üzerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından köye vinç getirildi. İnek, vücuduna bağlanan halatla vinçle alınarak traktörün römorkuna indirildi. İnek, veteriner kontrolü yapıldıktan sonra Caymak Yıldırım’a teslim edildi. 

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