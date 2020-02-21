Millet Kütüphanesi'ne nasıl girilir girişler ücretli mi?

Yapımına 2016 yılında başlanan ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verecek kapasitede inşa edilen Millet Kütüphanesi kapılarını vatandaşlara açtı. Peki Ankara'da açılan Millet Kütüphanesi'ne nasıl gidilir, girişler ücretli mi ve Millet Kütüphanesi'ne nasıl kayıt yapılır?

ANKARA'da Millet Kütüphanesi açılışı Erdoğan'ın katılımı ile yapıldı. Yapımına ilk olarak 206 yılında başlanan Millet Kütüphanesi hizmete açıldı. 25 bin metrekare kapalı alana sahip Millet Kütüphanesi'ni aynı anda 5 bin vatandaş ziyaret edebilecek. Peki Millet Kütüphanesi'ne nasıl gidilir, girişler ücretli mi ve Millet Kütüphanesi'ne e devlet üzerinden kayıt nasıl yaptırılır?

Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu'nun, AA muhabirine verdiği bilgiye göre, inşa çalışmalarına 2016'da başlanan kütüphane 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor.

Millet Kütüphanesi üyelikleri e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek.

Kütüphaneden faydalanmak isteyen yeni kimlik kartı sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, girişte bulunan turnikelere kimlik kartlarını okutarak giriş yapabilecek. Yeni kimlik kartı bulunmayan vatandaşlar ise kütüphane girişindeki bankolardan giriş kartı alarak kütüphaneden yararlanabilecek. Kütüphaneye üyelikler ise e-devlet üzerinden yapılabilecek.

MİLLET KÜTÜPHANESİ E-DEVLET ÜYELİK BAŞVURUSU

MİLLET KÜTÜPHANESİ AÇILDI: Millet Kütüphanesi açılışı bugün (20 Şubat Perşembe) gerçekleşti.. Açılışta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Türk Dünyası Topluluğu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’ndan 220 sanatçı sahneye çıktı.. Millet Kütüphanesi, bugün Başkan Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in ve yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla hizmete açıldı.

MİLLET KÜTÜPHANESİ NEREDE: 125 bin metrekare kapalı alana sahip Millet Kütüphanesi, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin arazisinde yer alıyor.

MİLLET KÜTÜPHANESİ'NE NASIL GİRİLİR: Kütüphaneyi kullanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, e-Devlet üzerinden üye olabilecek, yeni kimlik kartlarıyla giriş yapabilecek. Eski kimlik sahipleri ise kütüphaneye, kapıda alacakları geçici kart ile girebilecek. Yabancı uyruklular ise pasaportları karşılığında verilecek geçici giriş kartlarıyla kütüphane hizmetlerinden faydalanabilecek.