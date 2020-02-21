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Darbeci general Halife Hafter'den 'Ateşkes' için Türkiye şartı

LİBYA'da darbeci Halife Hafter, Türk ordusunun Libya'dan ayrılması şartıyla ateşkese hazır olduklarını belirtti.

Libya'da darbeci General Halife Hafter, Türk askerinin Trablus'tan çekilmesi halinde ülkede ateşkesi kabul edeceğini açıkladı.

Bu sefer Türkiye‘yi şart koştu

Moskova ve Berlin'de yapılan ateşkes görüşmelerinde masadan kalkan General Hafter, bu sefer Türkiye‘yi şart koştu. Darbeci General, Türk askerinin Trablus’tan çekilmesi halinde ateşkesi kabul edeceğini belirtti.

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