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11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika açıklamasıyla 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararının kaldırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20 Aralık 2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır." açıklamasını yaptı.

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