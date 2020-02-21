BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Suriye temsilcisine haddini bildirdi

Türkiye BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun Suriye'nin BM Temsilci Yardımcısı Louay Falouh ile tartışması BM toplantısına damga vurdu.

Türkiye BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), BM Temsilci Yardımcısı Falouh için "O benim muhatabım değil. Suriye kendi halkını öldürmeyi bırakmalı." diyerek sert tepki verdi.

"TSK, İdlib'deki güçlerini geri çekmeyecek"

Türkiye BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, TSK'nın İdlib'deki güçlerini geri çekmeyeceğini ve gözlem noktalarından vazgeçmeyeceğini belirterek ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken tarafın kendi halkını katleden rejim olduğunu söyledi.

İdlib'deki krizin kötüleştiğine işaret eden Sinirlioğlu, "Suriye kendi halkını öldürmeyi bırakmalı” diye konuştu.

"Asılsız suçlamalarını dinliyoruz"

Hürriyet gazetesinden Razi Canikligil'in haberine göre, Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Luay Falouh'un Türkiye aleyhtarı sözlerine sert tepki veren Sinirlioğlu şunları kaydetti:

Bugün Türkiye 9 milyondan fazla Suriyeliye bakım ve koruma sağlıyor. Bu, rejimin kontrol alanlarındaki nüfustan daha fazla. Ve şimdi burada, bu konuşmacının asılsız suçlamalarını dinliyoruz. Onu meşru muadil olarak görmediğim için ona bir cevap vermeyeceğim.