Mahsun Kırmızıgül "SGK'ya borç taktı" iddialarına verdiği yanıtla olay oldu
Ünlü sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, SGK’ya 3.5 milyon lira 'borç taktığı' öne sürülen habere yanıt verdi. Kırmızıgül'ün Twitter hesabından yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.
Sabah Gazetesi, ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ün Prestij Müzik’te yönetim kurulu başkanlığı yaptığı dönem devlete olan borçlarını ödemediğini iddiasını gündeme getirdi.
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"3.5 milyon lira borç taktı"
Eski dosyaların gündeme getirildiği Sabah Günaydın ekinde, ünlü yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün SGK’ya 3.5 milyon lira 'borç taktığı' öne sürüldü.
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"Tüyü bitmemiş yetime bile borçlu..."
Öte yandan haberde "Tüyü bitmemiş yetime bile borçlu görünen Mahsun’un, ‘hak-hukuk’ konulu filmler çekmesi garip değil mi?" sorusu yöneltildi.
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Ünlü sanatçı gündeme getirilen iddialar karşısında Twitter'dan ses getiren açıklamalar yaptı.
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