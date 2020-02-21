Ersun Yanal ve Fatih Terim'in derbi planı! İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal ve Galatasaray'ın deneyimli çalıştırıcısı Fatih Terim derbi stratejilerini belirledi.

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın merakla beklenen maçında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Ersun Yanal ve Galatasaray'ın deneyimli çalıştırıcısı Fatih Terim derbi stratejilerini oluştururdu. İşte derbi öncesi iki takımda yaşanan son gelişmeler...

Derbiyi kaybetmesi halinde koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'sinde Luiz Gustavo'nun sarı kart cezası, Rodrigues ve Emre'nin sakatlığı sonrasında derbiye nasıl bir 11'le sahaya çıkılacağı merak konusuydu. Teknik direktör Ersun Yanal kararını verdi ve 11'ini belirledi.

İlk 11'ini belirledi

Buna göre pazar günü kalede Altay olacak. Savunmada İsla, Jailson, Serdar, Hasan dörtlüsü yer alacak. Önlerinde Ozan-Tolga ikilisi görev yapacak. Sağ kanatta Dirar, sol kanatta Deniz, forvet arkasında Kruse ve ileride Muriqi forma giyecek.





Jailson'la yola devam

Gözlerin çevrili olduğu nokta olan stoper bölgesinde Jailson ile devam kararı alındı. Adil Rami ve Simon Falette'in antrenman performansının henüz ilk 11 seviyesine gelmemesi dolayısıyla Ersun Yanal, Brezilyalı ile yola devam kararı aldı. G.Saray karşısında Serdar Aziz'in partneri yine Jailson olacak.

Muhtemel 11: Altay, İsla, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Dirar, Deniz, Kruse, Muriqi





"Taktiğimizin en önemli parçası ön alanda baskı''

Ersun Yanal, Beşiktaş maçında olduğu gibi rakibin stoper ve orta alan oyuncularına, rakibin 1. bölgesinin bitiminde baskıya başlayacak. Bu noktada Vedat Muriqi ve Kruse ile toplantı yapıldı. Teknik heyet, "Taktiğimizin en önemli parçası ön alanda baskı. Bu noktada ikiniz takımı yöneteceksiniz. Bu baskıyı doğru yapabilirsek rakibi hataya zorlayıp erken gol bulabiliriz. Böylece onların daha fazla geniş alan bırakmasını sağlarız" mesajıyla Vedat ve Kruse'den konsantrasyonu sağlamalarını istedi. Deneyimli teknik adam, ayrıca orta sahadaki iki dinamosu Ozan ve Tolga Ciğerci'ye de ön alan baskısına sürekli destek olmaları konusunda uyarıda bulundu.





Lemina'nın yokluğu planları değiştirdi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in tek hedefi hasrete son vermek! Kadıköy'de en son 21 yıl önce kazanan sarı-kırmızılıları bir kez daha kendi döneminde zafere taşımak isteyen İmparator, takımın dizilişini de bozmadan sahada olacak. Lemina'nın yokluğu ile sarsılan orta sahadaki dengeleri yeniden planlayan deneyimli çalıştırıcı, 4-2-3-1 dizilişi ile 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan takımını sahaya sürecek.

Seri-Belhanda ikilisi görev yapacak

Kilidi orta sahada çözmeyi düşünen Terim, Lemina'nın yerine Seri'yi ön liberoya çekecek. Belhanda 8 numara pozisyonunda oynarken 10 numara yine Emre Akbaba'da olacak. Terim, Emre'den orta sahadaki Seri-Belhanda ikilisine yardım etmesini istedi.

Muhtemel 11: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli, Emre, Ömer, Adem





Aslantepe'den Kadıköy'e taşınacaklar

Ülker Stadı'nda 2 bin 280 G.Saraylı yerini alacak. Pazar öğlen TT Stadı'nda toplanacak 2 bin 280 taraftarlar için 35 otobüs ayarlandı. Derbide takımını tribünden destekleme şansına sahip bu taraftarlar, dev maçın başlamasına 3-4 saat kala polis eşliğinde Aslantepe'den Kadıköy'e taşınacaklar.