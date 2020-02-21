Real Madrid hezimeti sonrası Obradovic'ten acı itiraf

Real Madrid'e farklı mağlup olan Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic, ''Bugün bazı oyuncularım mücadele etmedi. Bize destek veren herkese saygı duymamız gerekiyor. Sezon sonuna kadar işimiz çok zor olacak. Euroleague'de mücadele edecek gücümüzü görmüyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 25. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 94-65 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip ligde 14. mağlubiyetini alırken, Real Madrid 19. galibiyetine ulaştı. THY Euroleague'de Zeljko Obradovic dönemindeki en ağır iç saha yenilgisiyle karşılaşan Fenerbahçe Beko, play-off yarışında yara aldı.

''Bugün bazı oyuncularım mücadele etmedi''

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic karşılaşmayı değerlendirdi. Obradovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerine karşı düşündüklerini yapamadıklarını belirterek, "Real Madrid oyunu ilk dakikadan son dakikaya kadar kontrol etti. Maçı kolay şekilde domine ettiler. Kötü günleriniz olabilir ama savaşmadığınız anlar olmamalı. Bugün bazı oyuncularım mücadele etmedi." dedi.

''Bize destek veren herkese saygı duymamız gerekiyor''

Yenilgide kendisinin de sorumluluğu olduğunu vurgulayan Obradovic, sözlerini şöyle sürdürdü: "7 yıldır buradayım. Bize destek veren herkese saygı duymamız gerekiyor. Taraftarlar, bu akşamki tabloyu hak etmiyor. Hepimizin sınırları vardır, sınırların sonuna gidersek olabilir ama bazı dakikalardan sonra pes ederseniz bu çok kötü. Çok üzgünüm. Motivasyon olmazsa konsantrasyon da olmaz. Son molada da oyunculara 'kendinize saygınız yoksa en azından taraftarlarımıza bunu gösterin' dedim."

''Mücadele edecek gücümüzü görmüyorum''

Her zaman oyuncularının yanında olacağını kaydeden Obradovic, "Onlar benim oyuncularım ve kulübe çok şey kattılar. 3 gün önce kupa aldık. Bazı insanların bunun kolay olmadığını anlaması lazım. Sezon sonuna kadar işimiz çok zor olacak. Euroleague'de mücadele edecek gücümüzü görmüyorum." diye konuştu.

''40 dakika boyunca sağlam oynadık''

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso ise genel olarak çok iyi performans gösterdiklerini belirterek, "Ribauntlarda, paslarda çok iyiydik. 40 dakika boyunca sağlam oynadık. Çok mutluyuz. Bir galibiyet bir galibiyettir. Önümüzde daha maçlar var." ifadelerini kullandı.