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Ianis Hagi şov yaptı Rangers'ın Braga'yı devirdi! İşte gecenin toplu sonuçları

UEFA Avrupa Ligi Glasgow Rangers'ın Braga'yı 3-2 yendiği maçta Hagi'nin oğlu Ianis Hagi galibiyette başrolü oynadı. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde alınan toplu sonuçlar.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İskoç ekibi Glasgow Rangers ile Portekiz temsilcisi Braga karşılaştı. Glasgow Rangers, sahasında 59. dakikada 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı. 

Ianis Hagi şov yaptı
Steven Gerrard'ın çalıştırdığı İskoç ekibinin bu geri dönüşünde Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi başroldeydi. Ianis Hagi; 67 ve 82'de attığı gollerle maça damga vurdu. Glasgow Rangers'ın diğer golünü 75'te Joe Aribo kaydetti. Braga'nın gollerini ise 11'de Fransergio ve 59'da Abel Ruiz attı. Rövanş maçı 26 Şubat'ta Portekiz'de oynanacak.



Gecenin toplu sonuçları
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 2-1
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 4-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya): 0-2
Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere): 1-1
Cluj (Romanya) - Sevilla (İspanya): 1-1
Kopenhag (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 1-1
Getafe (İspanya) - Ajax (Hollanda): 2-0
Sporting (Portekiz) - Medipol Başakşehir: 3-1
Glasgow Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 3-2
Roma (İtalya) - Gent (Belçika): 1-0
Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç): 2-1
AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya): 1-1
Olimpiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere): 0-1
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre): 0-3
Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz): 2-1
Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya): 4-0


 

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