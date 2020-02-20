İdlib'de şehit düşen askerlerimizin kimlikleri belli oldu

Suriye'de Esed rejiminin hava saldırısının ardından şehit düşen 2 askerimizin kimlikleri belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada Esed rejimi saldırıları sonucunda 2 askerimizin şehit olduğu 5 askerimizin de yaralandığı açıklanmıştı.

İdlib'de şehit düşen 2 askerimizin kimlikleri belli oldu.

Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları

Tankçı Söz. Er Mustafa Ertürk

Acı haber ailesine ulaştı

Suriye'nin İdlib kentinde, Suriye Ordusu'nun düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün (25) acı haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

Şehit olan askerlerden Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün şehadet haberi, Gaziantep'teki İstiklal Mahallesi'nde oturan babası Osman Ertürk ve annesi Hatice Ertürk'e, askeri yetkililer ve sağlık ekiplerince verildi.

Acı haberi alan Ertürk ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan aile yakınları ve komşular ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Mustafa Ertürk'ün cenazesinin, daha sonra belirlenecek olan tarihte Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Gaziantep Valiliğinden açıklama

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu hemşehrimiz Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk Şehit olmuştur. Aynı saldırıda Şehit düșen bütün askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" denildi.