CHP: Esad ile savaşmayı gerektirecek bir tehdit yok

CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı'nda, İdlib'deki son gelişmelerin ele alındı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Suriye'nin doğrudan bir tehdit oluşturmadığı vurgulandı.

CHP Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda İdlib'deki son gelişmelerin ele alındı.

Eski milletvekilleri ve eski askerler katıldı

Toplantıya; eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, eski CHP Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğoğlu ve Osman Korutürk, eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, eski CHP milletvekilleri Rıza Türmen, Oğuz Oyan, Hüseyin Pazarcı ve emekli Tümgeneral Cihangir Akşit katıldı.





"Suriye ile savaşmayı gerektirecek tehdit yok"

Toplantı sonrasında CHP tarafından bir açıklama yayınlandı. Yayınlanan açıklamada, "2020 yılının bu ilk toplantısında daha önce de olduğu gibi katılımcılar arasında ‘Dış Politikanın Güncel Meseleleri’ hakkında kapsamlı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Doğal olarak, Türkiye’nin önündeki en önemli meselenin İdlib’deki gergin durum ve olası tırmanma olduğu, Türkiye’nin Suriye yönetimi ile savaşmasını gerektirecek doğrudan bir tehdidin mevcut olmadığı, dolayısıyla barışı önceleyen yaklaşımların tercih edilmesinin gerektiği, İdlib’den Türkiye’ye yönelik en öncelikli meselenin yeni bir sığınmacı dalgası olduğu, bunun kontrol edilebilmesi için Rusya ile görüşmelerin şeffaf şekilde sabırla sürdürülmesi ve Suriye yönetimiyle de diyalog olanaklarının araştırılmasına devam edilmesi hususunda görüş birliğine varılmıştır. Türkiye’nin Suriye’de Rusya’yla karşı karşıya kalmasının birçok alanda olumsuz sonuçları olacağı konusunda hem fikir olunmuştur.”" ifadelerine yer verildi.