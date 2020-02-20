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Darbeci general Hafter'e büyük darbe! 25 asker öldürüldü

BM nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri güçler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşan askerlerden 25'ini etkisiz hale getirdi.

LİBYA Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin bu sabah başkent Trablus yakınlarındaki Hallatat bölgesine düzenlediği saldırı sonrası gerçekleştirdikleri operasyonda  en az 25 askerin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Saldırıya misliyle karşılık verildi

Hafter bağlı güçlerin UHM askeri güçlerinin bulunduğu karargaha top atışı düzenlediğini aktaran Mecei, saldırıya misliyle karşılık verildiğini ve silahlı güçlerin bazılarının esir alındığını kaydetti. Mecei, esir alınan askerlerin sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Hafter güçlerinin önceki gün Trablus Limanı'na düzenlediği roket saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 sivil ise yaralanmıştı. UMH, saldırının ardından Hafter ile Cenevre'de yapılacak 5+5 askeri müzakerelerin yanı sıra ekonomik ve siyasi görüşmeleri de askıya aldığını duyurmuştu.

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