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Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının tarihi açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarının tarihlerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Süper Lig'in 19. Haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve 21. Haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucu Çaykur Rizespor'un İzmir'e gidememesi nedeniyle ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu. 

Buna göre; Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de, Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası da 17 Mart Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

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